Giuseppe Ricci trovato morto in casa con una ferita alla testa un incendio appiccato in garage Non si esclude l’omicidio

Nella giornata del 12 dicembre 2025, a Montegiorgio, è stata rinvenuta la salma di Giuseppe Ricci, un uomo di 56 anni, in seguito a un incendio nel suo garage. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo con una ferita alla testa. Le autorità indagano sulle cause di questa tragica scoperta.

Montegiorgio (Fermo), 12 dicembre 2025 - Dopo aver spento le fiamme, la tragisca scoperta dei vigili del fuoco: trovano il corpo senza vita di un uomo, il 56enne Giuseppe Ricci, nella cucina al secondo piano di un’abitazione del centro storico di Montegiorgio, nel Fermano. Sul tragico decesso, che ha scosso un’intera comunità, si sta cercando ancora di fare luce: le indagini condotte dai carabinieri non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell ’omicidio: l’incendio, infatti, sembra essere doloso e Ricci è stato ritrovato con una profonda ferita alla testa. Le fiamme nella notte e l’intervento dei vigili del fuoco. Ilrestodelcarlino.it

Papà Giuseppe trovato morto su una panchina: fatale per lui un problema cardiaco - La tragica scoperta era stata fatta verso le 15 di sabato da una pattuglia della polizia in servizio in quella zona. corriereadriatico.it

veratv.it/articoli/id-68431/incendio-a-montegiorgio-vittima-il-56enne-giuseppe-ricci--trovate-taniche-di-benzina-in-casa - facebook.com facebook