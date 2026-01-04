Un dipendente incaricato del trasporto bagagli è stato ritrovato senza vita presso la stazione ferroviaria di Venezia nella giornata di domenica 4 gennaio. L’intervento delle autorità è in corso per chiarire le cause del decesso. La stazione rimane chiusa temporaneamente mentre si svolgono le operazioni di indagine.

Un uomo addetto al trasporto dei bagagli è stato trovato morto oggi, domenica 4 gennaio, alla stazione ferroviaria di Venezia. Il ritrovamento è avvenuto all'ora di pranzo, tra le 12.30 e le 13. Sono accorse le volanti di polizia della questura lagunare con i colleghi della polizia scientifica e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Portabagagli trovato morto in stazione a Venezia

Leggi anche: Allontanati con dacur, 6 portabagagli abusivi via da Venezia per due anni

Leggi anche: Roma, trovato morto vicino alla stazione. Ipotesi overdose

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Trovato morto a 45 anni. La tragedia alla stazione - L’uomo è stato notato riverso a terra dai passanti che hanno dato l’allarme. lanazione.it

Non è un semplice concerto. Non è una sterile denuncia. Il connubio tra mafia e canzoni ha visto scorrere scene di vita criminale con tutte le connessioni proprie, della sub cultura mafiosa che, anche nell'intrattenimento canoro ha trovato e trova, alimento paral - facebook.com facebook