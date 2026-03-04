Il patron di Telepordenone Mario Ruoso trovato morto in casa | ha una ferita alla testa

Mario Ruoso, 87 anni e fondatore di Telepordenone, è stato trovato morto nella sua abitazione a Porcia, in provincia di Pordenone. La polizia ha rilevato una ferita alla testa. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze della morte.

