Trovato morto il patron di Telepordenone colpito più volte alla testa

AGI - Un imprenditore di Pordenone, Mario Ruoso, 87 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di Porcia di Pordenone. L'anziano era una figura e una voce storica della città, nella quale aveva fondato anche l'emittente televisiva Telepordenone. L'emittente, dopo decenni di intensa attività, ha chiuso. Cavaliere del lavoro, Ruoso era il proprietario del Garage Venezia uno dei più longevi saloni per la vendita di automobili del Friuli Venezia Giulia e collezionista di auto d'epoca. Mario Ruoso "è stato ucciso" colpito più volte alla testa "con un corpo contundente" comunque "un omicidio ancora tutto da verificare". Lo ha detto ai giornalisti il Procuratore Capo di Pordenone Pietro Montrone uscendo dall'attico al settimo piano di Ruoso, circondato da giornalisti e telecamere. 🔗 Leggi su Agi.it

