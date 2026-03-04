A Pordenone, il corpo di Mario Ruoso, patron di TelePordenone, è stato rinvenuto nella sua abitazione. La vittima è stata colpita ripetutamente alla testa con un oggetto contundente, probabilmente una spranga. Dalle prime indagini, si sa che l’uomo è stato ucciso con una violenza estrema, ma non sono ancora noti i motivi né gli autori dell’omicidio.

Pordenone, 4 marzo 2026 – È stato ucciso con con una violenza brutale, colpito ripetutamente alla testa con un corpo contundente, probabilmente una spranga. È morto così l’imprenditore Mario Ruoso, 87 anni, storico fondatore e patron di TelePordenone. L’uomo è stato trovato senza vita nel suo attico al settimo piano di un palazzo a Pordenone, proprio di fronte alla rivendita d'auto Garage Italia, di sua proprietà. A dare l’allarme è stato il nipote, che invano lo aveva cercato numerose volte al telefono. La scoperta del cadavere A trovare il cadavere di Ruoso è stato il nipote, che ha subito dato l’allarme. Secondo i primi accertamenti... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucciso a sprangate Mario Ruoso, il patron di TelePordenone: colpito alla testa, il corpo trovato in casa

Ucciso il patron di TelePordenone: Mario Ruoso colpito alla testa con una spranga. Il corpo trovato in casaPordenone, 4 marzo 2026 – È stato ucciso con un colpo alla testa l’imprenditore Mario Ruoso, 87 anni, proprietario del Garage Italia e fondatore e...

Ucciso in casa Mario Ruoso, il patron di TelePordenone: “Colpito alla testa con corpo contundente”(Adnkronos) – Si tratta di un omicidio e sarebbe stato ucciso con un corpo contundente alla testa, probabilmente una spranga, Mario Ruoso, 87 anni,...

Contenuti e approfondimenti su Mario Ruoso.

Ucciso a sprangate il patron di TelePordenoneUcciso con un colpo contundente alla testa. È morto così Mario Ruoso, patron di TelePordenone. A sciogliere i dubbi sulla vicenda, è stato il Procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, uscendo dall'ab ... tg24.sky.it

Ucciso in casa a colpi di spranga l'imprenditore Mario RuosoA trovarlo, il nipote, allertato dai dipendenti dell'autosalone dell'anziano imprenditore. La vittima aveva 87 anni; aveva fondato Tele Pordenone ... rainews.it