Muore a 12 anni per una polmonite la procura apre un' inchiesta per omicidio colposo

Il 31 dicembre, una bambina di 12 anni è deceduta in seguito a una polmonite, portando alla riapertura di un'inchiesta per omicidio colposo. La procura ha sequestrato la cartella clinica e ha disposto un'autopsia per chiarire le cause del decesso. La tragica vicenda solleva questioni sulla gestione sanitaria e sulle responsabilità mediche.

La bambina è deceduta il 31 dicembre dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva. Sequestrata la cartella clinica e disposta l'autopsia. Padova, muore a 12 anni per una polmonite fulminante: Azzurra Breda era ricoverata da tre giorni per una brutta influenza. Azzurra, residente a Sant'Angelo di Piove di Sacco, aveva iniziato a stare male il 28 dicembre, con febbre molto alta, arrivata fino a 40 gradi.

Ricoverata a Padova per influenza, 12enne muore per polmonite fulminante in 4 giorni: “Siamo sconvolti” - Una bambina di 12 anni è morta a Padova per una polmonite fulminante dopo essere stata ricoverata in ospedale prima di Capodanno ... fanpage.it

Muore a 12 anni, scatta l'indagine - La morte di Azzurra Breda, la ragazzina di 12 anni di Sant'Angelo di Piove di Sacco deceduta per una polmonite fulminante, è ora al vaglio della Procura di Padova. polesine24.it

