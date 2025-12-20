Coppia di anziani trovata senza vita in un’abitazione nel Comasco | ipotesi omicidio-suicidio

I corpi di un uomo e una donna anziani sono stati trovati all’interno di un’abitazione a Ronago, nel Comasco. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, valutando tutte le ipotesi, tra cui quella di un possibile episodio di omicidio-suicidio. Continueranno le verifiche per chiarire le cause di quanto accaduto.

I cadaveri di un uomo e una donna, entrambi anziani, sono stati trovati in una abitazione di Ronago, frazione di 1.600 abitanti del Comune di Uggiano, in provincia di Como. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio, ma i rilievi del carabinieri – che indagano sull’accaduto – sono ancora in corso. L’allarme lanciato dal figlio dell’uomo. A dare l’allarme, sempre secondo le prime informazioni, sarebbe stato il figlio dell’uomo trovato morto con la seconda moglie, una donna di origini straniere. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Coppia trovata morta nel perugino: ipotesi omicidio-suicidio. I messaggi ai parenti Leggi anche: Coppia di 80enni trovata morta in casa, ipotesi omicidio suicidio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Truffa a una coppia di anziani: due arresti; Anziana truffata da finti agenti. Travestiti da vigili convincono 85enne a consegnare oro e gioielli; Sottrae pensioni e tredicesime a due anziani con metodo finto nipote, giovane nei guai. Como, coppia di anziani trovata senza vita in un'abitazione di Ronago: ipotesi omicidio-suicidio - I cadaveri di due anziani, un uomo e una donna, sono stati trovati in una abitazione di Ronago , frazione di 1. milano.corriere.it

Coppia di anziani trovata senza vita in un’abitazione nel Comasco: ipotesi omicidio-suicidio - Sceglie le vittime minorenni in metro, le segue e le stupra: arrestato un 19enne. open.online

Ronago: Tragico Omicidio-Suicidio, Scoperti Due Anziani Senza Vita - I corpi di una coppia di coniugi, entrambi oltre settant’anni, sono stati rinvenuti in ... notizie.it

Il racconto dell'assistenza di Polizia elogiato dalla coppia di anziani dell'Infernetto salvati da un furto nel loro villino dell'Infernetto - facebook.com facebook

Arrestata una coppia di finti carabinieri, seguita da #Maranello fino a #Zola Predosa ( #Bologna): #truffa agli #anziani da 20mila euro x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.