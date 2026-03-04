Trofeo Laigueglia 2026 | Santiago Buitrago vince in solitaria Antonio Tiberi protagonista

Il Trofeo Laigueglia 2026 si è concluso con la vittoria di Santiago Buitrago, che ha attraversato il traguardo in solitaria. Antonio Tiberi è stato uno dei protagonisti della corsa, ma non è riuscito a ottenere il successo. La gara, alla sua 63ª edizione, si è svolta in Liguria e ha visto Buitrago superare gli avversari con una fuga convincente.

Non arriva il riscattoazzurro al Trofeo Laigueglia. Continua il periodo di digiuno tricolore nella classica ligure: l'edizione numero 63 se la aggiudica con una fuga solitaria il colombiano Santiago Buitrago. Il corridore della Bahrain – Victorious torna ad alzare le braccia al cielo ad un anno di distanza dall'ultima volta, quello odierno è il nono successo in carriera, agguantato nel secondo appuntamento della Coppa Italia delle Regioni 2026. La corsa si è accesa nell'entrata del circuito conclusivo. È arrivato lo scatto in coppia da parte dei Bahrain-Victorious con Buitrago ed Antonio Tiberi che si sono avvantaggiati assieme a Romain Gregoire (Groupama – FDJ United) e Quinten Hermans (Pinarello Q36.