Santiago Buitrago trionfa in solitaria al Trofeo Laigueglia Antonio Tiberi terzo

Santiago Buitrago si aggiudica in solitaria il Trofeo Laigueglia, mentre Antonio Tiberi si piazza terzo. La corsa si è conclusa con una fuga ben pianificata, che ha portato alla vittoria del ciclista colombiano. La gara si è disputata lungo le strade della Liguria, confermando il suo ruolo come evento importante nel calendario ciclistico.

La classica ligure conferma il suo ruolo di appuntamento chiave, offrendo una finale intensa che premia una fuga ben studiata. Santiago Buitrago, corridore della Bahrain Victorious, conquista la vittoria nell'edizione numero 63, al secondo atto della Coppa Italia delle Regioni, segnando un nuovo successo personale dopo un anno. La vittoria è arrivata in solitaria a coronamento di una fuga che ha avuto la sua cornice nel circuito conclusivo, dove le raffinate letture tattiche hanno fatto la differenza. Il ciclista della Bahrain Victorious ha sfruttato l'occasione offerta dall'ultima salita per distanziare gli avversari e tagliare il traguardo con le braccia al cielo, assicurandosi il nono successo della carriera.