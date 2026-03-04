Trofeo Laigueglia 2026 | Santiago Buitrago vince in solitaria Terzo Antonio Tiberi

Nel Trofeo Laigueglia 2026, Santiago Buitrago si impone con una fuga in solitaria, mentre Antonio Tiberi si piazza terzo. La corsa, alla sua 63ª edizione, si conclude senza che un atleta italiano riesca a salire sul podio. La gara si svolge in Liguria e vede il colombiano conquistare il successo davanti a un pubblico di appassionati.

Non arriva il riscattoazzurro al Trofeo Laigueglia. Continua il periodo di digiuno tricolore nella classica ligure: l’edizione numero 63 se la aggiudica con una fuga solitaria il colombiano Santiago Buitrago. Il corridore della Bahrain – Victorious torna ad alzare le braccia al cielo ad un anno di distanza dall’ultima volta, quello odierno è il nono successo in carriera, agguantato nel secondo appuntamento della Coppa Italia delle Regioni. La corsa si è accesa nell’entrata del circuito conclusivo. È arrivato lo scatto in coppia da parte dei Bahrain-Victorious con Buitrago ed Antonio Tiberi che si sono avvantaggiati assieme a Romain Gregoire (Groupama – FDJ United) e Quinten Hermans (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

