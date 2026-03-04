Trionfo europeo per il Taekwondo Riccione Academy | 8 medaglie all' Open Challenge Cup in Belgio

Il Taekwondo Riccione Academy, sotto la guida del Maestro Roberto Betti, ha ottenuto otto medaglie alla 41ª edizione dell’Open Challenge Cup a Tongeren, in Belgio. Dopo il successo a Napoli, la squadra si è confermata in campo internazionale conquistando i premi in questa competizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da vari paesi europei.

Alla prestigiosa competizione hanno preso parte società provenienti da Belgio, Olanda, Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, Portogallo e Argentina I ragazzi del Taekwondo Riccione Academy guidati dal Maestro Roberto Betti non smettono di stupire. Dopo il trionfo di Napoli, arriva un nuovo successo internazionale: ben otto medaglie conquistate alla 41ª edizione dell'Open Challenge Cup, disputata a Tongeren, in Belgio. Alla prestigiosa competizione hanno preso parte società provenienti da Belgio, Olanda, Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, Portogallo e Argentina. Undici gli atleti riccionesi scesi sui tatami, capaci di distinguersi in un contesto altamente competitivo e di livello internazionale.