La Megabox Vallefoglia vola in semifinale di Challenge Cup. Dopo aver vinto i primi due set, la squadra italiana si avvicina sempre di più alla fase finale. La squadra sta giocando con sicurezza e determinazione, e ora punta a chiudere la qualificazione nel prossimo incontro. La vittoria nel torneo europeo sembra ormai a portata di mano.

Ed ora basta vincere due set per conquistare la semifinale di Challenge Cup. In Europa la Megabox sta andando con il vento in poppa. Vallefoglia infatti torna dalla Gran Canaria Arena di Las Palmas con una vittoria d’oro di 3-0. Un successo in garauno dei quarti di finale sulle spagnole dell’ Emalsa Gran Canaria che ipoteca oltre mezza semifinale. Ora alle tigri per il passaggio di turno basterebbe vincere due set nella partita casalinga del prossimo mercoledì 4 febbraio al PalaMegabox. "Era importante far bene in questa andata – commenta coach Andrea Pistola -, mercoledì prossimo abbiamo il ritorno e vogliamo continuare la nostra avventura di coppa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo il trionfo. Megabox Vallefoglia con il vento in poppa in Challenge Cup

