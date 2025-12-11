Taekwondo Anna Frassica in trionfo agli Europei U21! Tre medaglie azzurre nella prima giornata

L’Italia si distingue nella prima giornata dei Campionati Europei Under 21 di taekwondo a Pristina, con Anna Frassica che conquista tre medaglie, portando in alto il tricolore. L’evento, ultimo grande appuntamento internazionale della stagione, vede le giovani promesse del taekwondo europeo impegnate in sfide di alto livello.

Italia subito protagonista nella giornata inaugurale dei Campionati Europei Under 21 di taekwondo, ultimo grande evento internazionale della stagione in corso di svolgimento a Pristina. La spedizione azzurra nella capitale del Kosovo si è aperta con un bilancio di tre medaglie in un day-1 riservato interamente alle prime categorie di peso del settore femminile. Anna Frassica ha chiuso in bellezza un 2025 estremamente positivo, che l’ha vista debuttare ai Mondiali Assoluti e raccogliere un bronzo agli Europei Junior, conquistando il titolo continentale U21 e confermandosi una delle giovani emergenti più interessanti del movimento tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it