Alberi pericolanti al parco Mario Riva serve il restyling tra abbattimenti e nuove piantumazioni

Al parco Mario Riva, tra via Giacinta Pezzana e via Ettore Petrolini nei Parioli, è necessario un intervento di restyling. Le condizioni di alcuni alberi richiedono abbattimenti e nuove piantumazioni per garantire sicurezza e un ambiente più vivibile. Dopo meno di sei anni dalla riqualificazione, l’area richiede aggiornamenti strutturali per preservare il valore del parco e tutelare i visitatori.

Tra via Giacinta Pezzana e via Ettore Petrolini, nel cuore dei Parioli, c'è un parco pubblico che in meno di sei anni ha cambiato completamente volto. E non in meglio. Il parco "Mario Riva" ai ParioliDal 2020 a oggi, infatti, quella che era una vera e propria pinetina alle spalle di Villa Ada.

