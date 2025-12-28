Zelensky in Florida | vertice con Trump collegati anche i leader Ue | Settimo faccia a faccia in un anno | dai territori alla sicurezza

28 dic 2025

Il presidente ucraino Zelensky si trova in Florida per un vertice con Donald Trump presso Mar-a-Lago, il settimo in un anno. Durante l’incontro, i due leader discuteranno di questioni legate ai territori e alla sicurezza, con collegamenti telefonici anche con i rappresentanti europei. L’evento rappresenta un momento di confronto tra Stati Uniti, Ucraina e Europa su temi di attuale rilevanza internazionale.

Trump e Zelensky sentiranno telefonicamente i leader europei durante il loro incontro a Mar-a-Lago, previsto per le 19 di oggi. Si discuterà nuovamente dei termini di un possibile accordo per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

