Barino Iat e Gotico | è uscito il bando 60 giorni di tempo
Il Comune di Piacenza avvia la procedura aperta per l’affidamento della concessione integrata dei servizi turistici e culturali cittadini, comprendente la gestione dell’Ufficio IAT?R, del caffè storicoristorante di piazza Cavalli 1 e del servizio di apertura, chiusura e visite guidate di Palazzo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Palazzo Gotico Tarasconi | Non è una concessione ma un servizio di portineria.
La giunta del "... Come se niente fosse..." colpisce ancora... Hanno detto loro in tutti i modi che il Barino e il Gotico non c'entrano nulla... Che 25 anni sono troppi per una concessione cosí importante... Che manca Trasparenza e non sono stati chiariti i motivi di - facebook.com facebook
