Tre domande al ministro Nordio sul referendum al ‘confine tra il genio e il matto’

Il ministro Nordio ha risposto a tre domande sul referendum durante un'intervista, affrontando il tema del confine tra il genio e il matto. Ha dichiarato che i magistrati sono tutti bravi e preparati, senza fornire ulteriori dettagli. Le sue risposte si sono concentrate sui punti principali delle questioni sollevate, senza approfondire motivazioni o implicazioni. La conversazione si è svolta in modo diretto e senza commenti aggiuntivi.

di Rosario Russo* “I magistrati sono tutti bravi e preparati, su questo non c’è dubbio. Perché qualcuno è anche troppo preparato e, come sapete, molto spesso il confine tra il genio e il matto è un confine sfumato” (Ministro Carlo Nordio, 21 febbraio 2026) Non interessa approfondire quanto d’autobiografico ovvero d’infamante sia riconoscibile nella predetta inusitata valutazione! Piuttosto non è sicuramente da “matti” porre le seguenti domande al Signor Ministro della Giustizia. 1) Posto che da tempo ella denuncia – tra l’altro – inefficienza e colpe tanto dei magistrati quanto del C.S.M., è lecito chiederle quante volte negli ultimi sei anni (sconvolti dallo scandalo Palamara & Company), ed in quali occasioni, il suo Dicastero ha esperito l’azione disciplinare nei confronti di magistrati ordinari, come previsto dall’art. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

