Referendum Giustizia domani al Pavone di Perugia arriva il ministro Carlo Nordio

Il ministro Carlo Nordio partecipa domani a un incontro al Pavone di Perugia, promosso in risposta alle recenti polemiche sul sistema giudiziario. Il governo ha deciso di organizzare questo evento per spiegare le riforme in discussione e ascoltare le opinioni dei cittadini. La scelta di Perugia deriva dalla volontà di coinvolgere una città con un grande senso di partecipazione politica.

Referendum Giustizia, domani al Pavone di Perugia si svolgerà l'iniziativa con il ministro Carlo Nordio. Appuntamento mercoledì 18 febbraio presso il Teatro del Pavone di Perugia, con inizio previsto alle ore 15.45.All'iniziativa, promossa dal Comitato nazionale per il Sì alla riforma, interverranno il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre, che introdurrà i lavori.L'incontro rappresenta un'importante occasione di approfondimento sui contenuti della riforma della giustizia e sulle ragioni del Sì in vista del referendum del 22 e 23 marzo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio arriverà a Piacenza il 17 febbraio per un incontro pubblico all'auditorium Sant'Ilario alle 18.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio parteciperà domani a Piacenza per parlare delle motivazioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia.

