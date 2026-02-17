Il ministro Nordio sta facendo campagna per il No al referendum non c’è altra spiegazione

Da fanpage.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Nordio ha fatto dichiarazioni che sembrano orientate a influenzare il risultato del referendum, e questa è la causa di molte polemiche. Dopo aver parlato di un

Prima la gaffe sul "metodo paramafioso" per l'elezione dei membri del Csm, poi la richiesta di schedare chi finanzia i comitati per il No al referendum. Se il ministro voleva smontare le paure di chi teme le ingerenze del governo sulla magistratura, diciamo che non ci sta riuscendo benissimo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Referendum, la campagna del ministro Nordio comincia con l’autopromozione: presenta il suo libro alla Camera

Il ministro Nordio avvia ufficialmente la campagna referendaria presentando il suo libro “Una nuova Giustizia” alla Camera.

Cesare Previti a Report: “Da ministro della Giustizia farei le stesse cose che sta facendo Nordio”. La clip in anteprima

Cesare Previti interviene su Report, in onda domenica 25 gennaio alle 20.

CONTRO LA RIFORMA NORDIO: VOTIAMO NO AL REFERENDUM! @OurVoice

Video CONTRO LA RIFORMA NORDIO: VOTIAMO NO AL REFERENDUM! @OurVoice
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il ministro Nordio ospite del programma Il cavallo e la torre; Il ministro Nordio: Sistema para-mafioso del Csm? Ho solo citato una frase del pm Di Matteo. Ne ho altre peggiori. E lui replica: Strumentalizzazioni, riforma rischiosa; Le ragioni del Sì, domani il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Piacenza; Nordio: Se vince il No vincono i pm, non Schlein.

I taccuini di Nordio. Tutte le frasi appuntante dal ministro per mandare in tilt il fronte del NoDalle antiche interviste a Santalucia agli appunti di Silvia Albano. Il diario del Guardasigilli pronto per i duelli tv ... ilfoglio.it

Referendum, Nordio attacca il Csm: Sistema paramafioso, scontro istituzionaleNordio–CSM, il referendum sulla Giustizia diventa un caso: il sorteggio accende lo scontro tra politica e magistratura. Gli ultimi sviluppi raccontano la bufera in corso. notizie.it