Un nuovo osservatorio sul trasporto aereo è stato annunciato, con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto su regole e mercato. La decisione è stata comunicata da rappresentanti di Adr, che hanno sottolineato l’importanza di monitorare l’andamento e le normative del settore. L’iniziativa mira a coinvolgere diverse parti interessate per analizzare gli sviluppi nel settore aeronautico.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “La creazione di questo osservatorio sul trasporto aereo, intitolato ad Antonio Catricalà, vuole essere un luogo stabile di riflessione e confronto sui temi della concorrenza, della regolazione e sul ruolo strategico che le infrastrutture aeroportuali possono svolgere per il Paese”. Lo ha detto Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma (Adr), intervenendo a Roma all'incontro “Concorrenza e trasporto aereo nel sistema delle infrastrutture strategiche”, dedicato alla figura del giurista. “Ritrovarci qui oggi non significa soltanto discutere questioni centrali per il settore del trasporto aereo – ha aggiunto – ma farlo nel nome e nel ricordo di una figura che ha rappresentato un punto di riferimento di assoluta autorevolezza per il sistema istituzionale italiano”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trasporto aereo, Troncone (Adr): "Osservatorio Catricalà spazio confronto su regole e mercato"

