Trasporto aereo Nunziata Adr | Catricalà riferimento per istituzioni e cultura giuridica

Il responsabile di Adr ha affermato che parlare di Antonio Catricalà significa ricordare una figura di rilievo per le istituzioni e la cultura giuridica italiana. La sua presenza nel settore del trasporto aereo è stata significativa, e il suo nome è spesso associato a un modello di riferimento. La sua memoria viene ancora evocata nel contesto delle riflessioni sul ruolo pubblico e istituzionale nel Paese.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Parlare di Antonio Catricalà significa ricordare una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per le istituzioni e per il Paese. Era, nel senso più pieno del termine, un professore: uno di quei professori che insegnavano davvero e a cui piaceva insegnare”. Lo ha detto Vincenzo Nunziata, presidente di Aeroporti di Roma (Adr), intervenendo a Roma all'incontro dedicato alla concorrenza nel trasporto aereo. “Ha continuato a insegnare fino alla fine della sua carriera – ha aggiunto – affiancando alla molteplicità degli incarichi istituzionali un'intensa attività accademica. Credeva profondamente nel valore dello studio e nella responsabilità di trasmettere conoscenze e competenze alle nuove generazioni”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trasporto aereo, Nunziata (Adr): "Catricalà riferimento per istituzioni e cultura giuridica" Leggi anche: Trasporto aereo, Troncone (Adr): "Osservatorio Catricalà spazio confronto su regole e mercato" Vertice a Fiumicino: istituzioni e operatori a confronto sul futuro del trasporto aereoAl Terminal 5 del Leonardo da Vinci, inaugurata per l’occasione l’esposizione dell’opera “Il ramo d’oro” dell’artista Giosetta Fioroni “Desidero... Una raccolta di contenuti su Trasporto aereo. Trasporto aereo, Troncone (Adr): Osservatorio Catricalà spazio confronto su regole e mercatoRoma, 4 mar. (Adnkronos) - La creazione di questo osservatorio sul trasporto aereo, intitolato ad Antonio Catricalà, vuole essere un luogo stabile ... iltempo.it Vertice a Fiumicino: istituzioni e operatori a confronto sul futuro del trasporto aereoAl Terminal 5 del Leonardo da Vinci, inaugurata per l’occasione l’esposizione dell’opera Il ramo d’oro dell’artista Giosetta Fioroni ... ilfaroonline.it