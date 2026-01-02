Inter-Napoli trasferta vietata ai tifosi azzurri

Per la partita Inter-Napoli in programma il 11 gennaio a San Siro, i tifosi azzurri residenti in Campania e in Provincia di Genova non potranno assistere alla trasferta. La disposizione, adottata per motivi di sicurezza, vieta l'accesso agli supporters partenopei nelle aree dello stadio durante l'incontro di Serie A. Questa decisione si inserisce nelle misure di prevenzione adottate per garantire un ambiente sicuro per tutti i partecipanti.

Trasferta vietata ai tifosi del Napoli residenti nella Regione Campania e quelli residenti in Provincia di Genova in occasione di Inter-Napoli, match di Serie A in programma a San Siro il prossimo 11 gennaio. La decisione è stata presa dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia.

