Anche a Cremona chi è nato in Campania non potrà andare. Anche Cremonese – Napoli non sarà accessibile alla frangia più calorosa dei tifosi azzurri. Ed allora gli ultras, ma anche tanti altri tifosi insieme a loro, scendono in piazza e protestano contro l’ennesimo episodio di discriminazione territoriale. A Cremona non ci saranno gli ultras azzurri. Circa 500 ultras del Napoli questa mattina hanno intonato il coro: “Causa appartenenza, chiedo cambio residenza”. La manifestazione degli ultras é arrivata a Palazzo San Giacomo, sede del Comune partenopeo. Il corteo, partito da piazza Berlinguer, ha attraversato via Toledo prima di arrivare in piazza del Municipio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Cremona, trasferta vietata ai tifosi del Napoli. Gli ultras scendono in piazza

Leggi anche: Dopo gli scontri di ieri ai tifosi del Napoli potrebbe essere vietata la trasferta per il Benfica

Leggi anche: Napoli-Inter: trasferta vietata ai tifosi residenti in Lombardia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cremonese-Napoli, rischio divieto per i tifosi napoletani: giudizio ONMS sospeso; La Vanoli a Napoli. Brotto:Andiamo con la voglia di fare punti; BM ON A2/ IL PUNTO SCAFATI: UNA VITTORIA CONTRO CREMONA SAREBBE UN BEL REGALO DI NATALE PER I TIFOSI - DI ALESSIO APICELLA; Il Derthona festeggia in anticipo: 71-76 nella trasferta del PalaRadi.

Trasferte vietate, ultras del Napoli protestano in strada: “Noi discriminati” - Trasferta vietata anche a Cremona per i residenti in Campania, ultras del Napoli in piazza per chiedere un intervento al Comune: "Sicurezza? fanpage.it