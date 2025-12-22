Cremona trasferta vietata ai tifosi del Napoli Gli ultras scendono in piazza
Anche a Cremona chi è nato in Campania non potrà andare. Anche Cremonese – Napoli non sarà accessibile alla frangia più calorosa dei tifosi azzurri. Ed allora gli ultras, ma anche tanti altri tifosi insieme a loro, scendono in piazza e protestano contro l’ennesimo episodio di discriminazione territoriale. A Cremona non ci saranno gli ultras azzurri. Circa 500 ultras del Napoli questa mattina hanno intonato il coro: “Causa appartenenza, chiedo cambio residenza”. La manifestazione degli ultras é arrivata a Palazzo San Giacomo, sede del Comune partenopeo. Il corteo, partito da piazza Berlinguer, ha attraversato via Toledo prima di arrivare in piazza del Municipio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Leggi anche: Dopo gli scontri di ieri ai tifosi del Napoli potrebbe essere vietata la trasferta per il Benfica
Leggi anche: Napoli-Inter: trasferta vietata ai tifosi residenti in Lombardia
Cremonese-Napoli, rischio divieto per i tifosi napoletani: giudizio ONMS sospeso; La Vanoli a Napoli. Brotto:Andiamo con la voglia di fare punti; BM ON A2/ IL PUNTO SCAFATI: UNA VITTORIA CONTRO CREMONA SAREBBE UN BEL REGALO DI NATALE PER I TIFOSI - DI ALESSIO APICELLA; Il Derthona festeggia in anticipo: 71-76 nella trasferta del PalaRadi.
Trasferte vietate, ultras del Napoli protestano in strada: “Noi discriminati” - Trasferta vietata anche a Cremona per i residenti in Campania, ultras del Napoli in piazza per chiedere un intervento al Comune: "Sicurezza? fanpage.it
Cremonese-Napoli, nessuno stop alla trasferta: «Ma il prefetto decide domani» - Il ministero dell'Interno non ha mai deciso di vietare la trasferta a Cremona dei tifosi del Napoli. msn.com
"Trasferte libere", gli ultras delle Curve A e B sfilano contro il nuovo divieto per Cremonese-Napoli - Gli ultras di Curva A e Curva B si sono riuniti in corteo al Largo Berlinguer per manifestare contro il divieto delle trasferte per i tifosi napoletani residenti in Campania, l'ultima in ordine di tem ... internapoli.it
Il Derthona Basket festeggia in anticipo, vittoria in trasferta a Cremona Al PalaRadi i bianconeri conducono per tutta la gara portando a casa una vittoria importantissima. P restazione sugli scudi di Vital e Hubb Ciamillo-Castoria Leggi la news - facebook.com facebook
Con il Nord Partenopeo in trasferta a Udine ... Milano Piacenza Cremona Bergamo Brescia Verona #UdineseNapoli x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.