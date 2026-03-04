Trasferire file tra dispositivi | il metodo più semplice senza airdrop né quick share

L'articolo esplora le sfide di condividere file tra dispositivi con sistemi operativi diversi e introduce LocalSend, un'app gratuita e open source che permette di trasferire facilmente file sulla rete locale senza usare Airdrop o Quick Share. La soluzione si rivolge a chi cerca un metodo semplice e immediato per scambiare dati tra dispositivi senza complicazioni.

la presente analisi esamina le difficoltà comuni nella condivisione di file tra dispositivi con sistemi operativi differenti e presenta localsend, soluzione gratuita e open source che semplifica i trasferimenti sulla rete locale. si enfatizzano i vantaggi di una soluzione multipiattaforma, senza account obbligatori e senza dipendenza dal cloud, capaci di rendere fluido il lavoro quotidiano tra dispositivi eterogenei. nelle interazioni tra dispositivi Android e prodotti apple, la condivisione di file tende a essere frammentata: quick share su android e airdrop su macOS e iOS operano bene all’interno dei rispettivi ecosistemi, ma non dialogano tra loro. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Quick Share: la soluzione ad Android per condividere file tra dispositivi senza AirDrop**Quick Share su Android: l’interoperabilità tra iPhone e Android si avvicina a grandi linee** Quello che fino a ieri era possibile soltanto tra i...

Airdrop di quick share ora disponibile su google pixel 9questo articolo esamina l’implementazione di quick share in modalità AirDrop su dispositivi Android, con particolare attenzione alle novità emerse a...

Android to Windows File Transfer Guide #AndroidToWindows #FileTransferGuide #TransferFiles

Tutto quello che riguarda Trasferire file.

Temi più discussi: HONOR rafforza il dialogo con Apple: debutta la nuova strategia cross-device; Honor presenta al MWC 2026 la condivisione cross-OS con i dispositivi Apple; HONOR unisce Android e Apple: Magic V6, MagicPad 4 e MagicBook Pro 14 parlano con iPhone e Mac; HONOR presenta HONOR Share – Transfer Without Limits al MWC 2026.

La Nuova Funzionalità di Trasferimento di File tra Google Pixel 9 e iPhone: Un Passo Avanti nella Condivisione Cross-PlatformScopri come i Google Pixel 9 possono ora trasferire file agli iPhone tramite AirDrop, un passo importante per la condivisione cross-platform. xiaomitoday.it

Honor apre all’ecosistema Apple: file condivisi tra Android e iPhoneHonor sceglie il Mobile World Congress 2026 di Barcellona per annunciare una novità destinata a far discutere, i suoi prossimi dispositivi di punta saranno in ... tecnoandroid.it

50 anni di evoluzione di computer e il modo migliore per trasferire un file è ancora: da WhatsApp Web a WhatsApp sul tuo telefono o viceversa . x.com

Buongiorno qualcuno mi sa dire come inviare il file alla pcc Hanno cambiato la piattaforma e non riesco più a mandare il file massivo. Grazie facebook