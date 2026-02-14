airdrop di quick share ora disponibile su google pixel 9

Google ha introdotto la funzione Quick Share su Pixel 9, perché ha voluto offrire agli utenti un modo più facile per condividere file tra dispositivi. A partire da novembre 2025, questa funzione si è arricchita di nuove opzioni che migliorano la rapidità e la semplicità delle trasmissioni. Attualmente, molte persone stanno già usando questa funzionalità, che può essere attivata facilmente dal menu delle impostazioni.

questo articolo esamina l’implementazione di quick share in modalità AirDrop su dispositivi Android, con particolare attenzione alle novità emerse a partire da novembre 2025 e all’attuale fase di rollout. l’integrazione è stata introdotta senza l’intervento diretto di apple e, originariamente, riguarda la linea Pixel 10. le indicazioni disponibili delineano una prospettiva di estensione futura a ulteriori modelli android nel corso del 2026, con aggiornamenti progressivi per utenti selezionati. stato e sviluppo di quick share con airdrop sui pixel 9. dalle segnalazioni degli utenti emerge che alcuni possessori di pixel 9 hanno ora la possibilità di inviare file a dispositivi apple come iPhone, Mac e iPad utilizzando quick share, attivando la funzione dopo l’aggiornamento al più recente google play system e all’estensione quick share. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

AirDrop On Android Is Finally Here!

