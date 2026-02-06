Quick Share | la soluzione ad Android per condividere file tra dispositivi senza AirDrop

Android amplia le possibilità di condivisione tra dispositivi. Con l’arrivo di Quick Share, gli utenti potranno inviare file tra iPhone e telefoni Android senza problemi. Fino a ora, questa funzione era limitata ai dispositivi Pixel, ma ora potrebbe diventare disponibile su tutta la gamma Android, rendendo più semplice scambiare foto, video e documenti tra diversi sistemi operativi.

**Quick Share su Android: l'interoperabilità tra iPhone e Android si avvicina a grandi linee** Quello che fino a ieri era possibile soltanto tra i dispositivi Pixel, oggi potrà diventare una funzionalità comune su tutta la gamma Android. Google sta per estendere Quick Share – la funzionalità di condivisione tra dispositivi – a tutti gli smartphone Android, grazie a un accordo con i produttori del settore. Il rilascio è previsto entro il 2026, con annunci ufficiali in programma a partire da marzo, secondo quanto riferito durante un incontro stampa tenutosi a Taipei. Il progetto, che vede il coinvolgimento diretto di aziende come Qualcomm, Samsung, OnePlus o Realme, mira a rompere il muro tra due dei principali sistemi operativi mobili al mondo.

