A Firenze un ragazzo di 17 anni è stato trascinato fuori dalla tramvia da un uomo sconosciuto e successivamente violentato sotto un cavalcavia. L'episodio si è verificato mentre il giovane si trovava sul mezzo pubblico e si era addormentato. Dopo l'aggressione, è stato fermato un uomo di origini marocchine. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Un incubo quello vissuto da un giovane di 17 anni che, dopo essersi addormentato sulla tramvia, è stato trascinato all'esterno del mezzo da uno sconosciuto e poi violentato sotto un cavalcavia. Il presunto responsabile, un marocchino di 32 anni, è già stato fermato, mentre la vittima sta ancora cercando di riprendersi. Stando a quanto riferito fino ad ora, il fatto si è verificato nella notte del 14 febbraio, a Firenze. Il 17enne era uscito con un gruppo di amici e con loro aveva consumato degli alcolici. Nulla di esagerato, tuttavia pare l'alcol lo avesse frastornato un po', tanto da indurlo ad addormentarsi sul seggiolino della tramvia. In questa circostanza si sarebbe avvicinato il 32enne, che avrebbe sollevato il giovane, prendendolo in spalla, per portarlo fuori dal mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Orrore a Firenze, 17enne trascinato fuori dalla tramvia e violentato: fermato un marocchino

Orrore a Palermo, 11enne violentato dal branco fuori da scuolaSarebbe stato aggredito dal “branco”, fuori da scuola, ma la violenza sarebbe ulteriormente degenerata e sfociata in abusi sessuali È quanto...

Sora: 17enne ferito con coltello fuori dalla scuola. L'aggressore è in fugaAGI - Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche il grave episodio verificatosi nel primo pomeriggio di ieri a Sora, in provincia di Frosinone.