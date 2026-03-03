A Firenze un ragazzo di 17 anni si addormenta ubriaco su un tram. Dopo essere stato trascinato fuori dal mezzo, sarebbe stato vittima di abusi sessuali da parte di uno sconosciuto mentre si trovava in strada. La vicenda è stata resa nota il 3 marzo 2026 e sta attirando l'attenzione sull’accaduto.

Firenze, 3 marzo 2026 – Orrore a Firenze. Un ragazzo di 17 anni sarebbe stato vittima di abusi sessuali in strada da parte di uno sconosciuto dopo essersi addormentato ubriaco sul seggiolino della tramvia. Come riportato dal Corriere Fiorentino, l’episodio è accaduto il giorno di San Valentino in zona parcheggio scambiatore, vicino al capolinea della linea T2 della tramvia in viale Guidoni. Individuato il presunto aggressore: accusa di violenza sessuale su minore. Grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadine, il presunto aggressore è stato individuato dalla polizia: un 32enne marocchino, in Italia da tre anni e già noto alle forze dell'ordine con a carico alcune denunce e una condanna, è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale su minore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ragazzo di 17 anni si addormenta in tramvia: trascinato fuori e violentato. Orrore a Firenze

Orrore a Firenze, 17enne trascinato fuori dalla tramvia e violentato: fermato un marocchinoUn incubo quello vissuto da un giovane di 17 anni che, dopo essersi addormentato sulla tramvia, è stato trascinato all'esterno del mezzo da uno...

Si addormenta sul tram dopo l’uscita con amici, 17enne trascinato via e violentato: incubo a FirenzeIl ragazzo di 17 anni si è risvegliato sotto un cavalcavia con l’uomo addosso che lo stava violentando.

Tutti gli aggiornamenti su Ragazzo di

Temi più discussi: Grave incidente in moto: morto Davide Barbieri, aveva appena 17 anni; Incidente all’incrocio ‘maledetto’ dell’Adriatica: ferito un ragazzo di 17 anni; Perseguita l'ex 15enne, arrestato ragazzo di 17 anni; Arrestato ragazzo di 17 anni per atti persecutori nei confronti della ex.

Ragazzo di 17 anni trascinato fuori dal tramvia e violentato: il risveglio da incubo, la fuga e la telefonata ai genitoriUn viaggio verso casa finito nel peggiore dei modi, approfittando dello stato di incoscienza di un ragazzo ancora minorenne. La notte di San Valentino ... msn.com

Perseguita l'ex 15enne, arrestato ragazzo di 17 anniMinacce, percosse e atti persecutori. Carabinieri applicano l'arresto in differita. Il giovane è stato portato in un centro di prima accoglienza ... rainews.it

Il ragazzo è stato trascinato fuori fino a un cavalcavia. Convalidato il fermo di un uomo di 32 anni, con precedenti - facebook.com facebook

#NoiconVoi UN CRIMINE GIUDIZIARIO COMMESSO SULLA PELLE DI UN RAGAZZO INNOCENTE DI 22 ANNI La Procura della Repubblica di Alessandria, capeggiata da Enrico Cieri, si ostina a non voler periziare il video dell’evento mortale di mio Figlio x.com