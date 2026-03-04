Domenico il dolore dell’Italia intera | l’abbraccio tra la mamma e la direttrice dell’ospedale Anche la premier Meloni ai funerali

Nel Duomo affollato si sono svolti i funerali di Domenico, con la presenza della premier e dei familiari. La mamma e la direttrice dell’ospedale si sono abbracciate, mentre tra lacrime e commozione si sono susseguite le testimonianze. La richiesta di verità sulla vicenda ha attraversato tutta la cerimonia, che ha visto anche l’arrivo di rappresentanti istituzionali.

Il Duomo gremito, l’abbraccio tra i familiari e i vertici dell’ospedale, l’arrivo della premier. E poi le lacrime e la richiesta di verità per una vicenda assurda e terribile. “Giustizia per Domenico”, si legge su uno striscione affisso all’esterno della Chiesa a Nola in occasione dei funerali di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. (ANSA FOTO) – Notizie.com “Domenico, in queste lunghe e atroci settimane, è diventato un figlio di tutti noi”, ha detto il vescovo di Nola Francesco Marino, nell’omelia rivolgendosi ai genitori del bimbo e ai fedeli. 🔗 Leggi su Notizie.com

Nola, il giorno dell'addio al piccolo Domenico. Il feretro in cattedrale tra applausi e lacrime: abbraccio tra mamma Patrizia e la direttrice del Monaldi, attesa per Meloni

L'addio al piccolo Domenico: «Il nostro guerriero», la lettera di un bimbo sulla bara. Ai funerali anche Meloni, l'abbraccio tra la mamma e la manager del Monaldi

Applausi, pianti, tanta commozione all'esterno della Cattedrale di Nola, per il piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di cuore fallito

E' il giorno dell'addio, mamme e bimbi in attesa dei funerali di Domenico

