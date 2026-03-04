Il personale infermieristico, OSS e tecnico della Sala Operatoria del Monaldi di Napoli ha inviato una lettera al primario Oppido, denunciando un clima di sfiducia all’interno dell’ospedale. La comunicazione evidenzia tensioni e preoccupazioni tra i membri dello staff, che chiedono maggiore chiarezza e trasparenza nelle decisioni e nelle relazioni interne. La questione riguarda le modalità di gestione e l’atmosfera lavorativa della struttura sanitaria.

Una lettera firmata dal personale infermieristico, OSS e tecnico della Sala Operatoria e diretta a tutti i vertici dell’Azienda ospedaliera dei Colli a cui afferisce il Monaldi di Napoli, a partire dalla dg Anna Iervolino, per “sottoporre una situazione di estrema gravità che, da tempo, sta compromettendo in modo significativo il compromettendo in modo significativo il benessere professionale e umano degli operatori, nonché la sicurezza dell’assistenza erogata ai pazienti” e datata 27 gennaio 2026. A leggerla ai cronisti fuori dal duomo di Nola l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trapianto Napoli, lo staff del Monaldi denuncia clima di sfiducia creato dal primario Oppido

Leggi anche: Morte Domenico, sospesi due dirigenti medici del Monaldi | L'ospedale aveva tre box tech per gli organi ma lo staff non lo sapeva

Monaldi, lo sfogo di Oppido: «Ho salvato 3000 bimbi, anche io sono la vittima»Non ci sta a passare per il principale responsabile della morte del piccolo Domenico Caliendo.

Tutti gli aggiornamenti su Trapianto Napoli.

Temi più discussi: Cosa sta uscendo dalle indagini sul trapianto di cuore sbagliato a Napoli; Trapianto cuore fallito, Nas di nuovo al Monaldi per le indagini; Il trapianto su Domenico e lo stupore del caposala: Ma cos'ha fatto, ha già levato il cuore?. E il chirurgo disse: Non farà mai un battito. Sospesi i dirigenti medici Oppido e Farina; Napoli, morte di Domenico: la mamma in Procura con gli audio, le foto del contenitore del cuore.

Cosa sta uscendo dalle indagini sul trapianto di cuore sbagliato a NapoliUna serie di errori grossolani nel modo in cui è stato prelevato e trasportato l'organo, ma anche in altri passaggi dell'operazione ... ilpost.it

Morte di Domenico Caliendo: sette medici indagati a NapoliIl bambino deceduto dopo il trapianto al Monaldi: la Procura di Napoli indaga per omicidio colposo in concorso ... tg.la7.it

Trapianto Napoli, premier Meloni a Nola ai funerali di Domenico: l'abbraccio con la mamma - VIDEO facebook

Il dramma del bimbo morto a #Napoli per un trapianto fallito. “Il cuore era una pietra, abbiamo provato a scongelarlo con acqua fredda, tiepida e calda”, sono i racconti choc degli infermieri presenti durante l’intervento, che parlano di liti e tensioni in sala operat x.com