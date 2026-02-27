Due dirigenti medici dell’ospedale Monaldi sono stati sospesi in seguito alla morte di Domenico. L’ospedale disponeva di tre box tech dedicati agli organi, ma lo staff non ne era a conoscenza. Gli inquirenti stanno indagando su altri due trapianti effettuati nello stesso reparto. La madre di Domenico ha rilasciato alcune dichiarazioni, commentando quanto accaduto.

Sospesi dal servizio. È questa la decisione presa dall'azienda Ospedaliera dei Colli, di cui fa parte il Monaldi, riguardo due dirigenti medici coinvolti nella vicenda del piccolo Domenico e comunicata con una nota. "L'azienda intende precisare di essersi immediatamente attivata per fare chiarezza su quanto accaduto, in trasparenza e nel rigoroso rispetto della legge" prosegue la nota dove si sottolinea anche che "prosegue per gli altri sanitari coinvolti l'iter disciplinare secondo la normativa vigente"., Intanto vanno avanti le indagini sulla morte, lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli di Domenico Caliendo, un bambino di 2 anni e 3 mesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte Domenico, sospesi due dirigenti medici del Monaldi | L'ospedale aveva tre box tech per gli organi ma lo staff non lo sapeva

Morte Domenico Caliendo, al Monaldi 3 box “Paragonix” per conservazione organi da trapianto, ma equipe “non lo sapeva”Nel documento, che raccoglie la documentazione fornita dai vertici dell’Azienda ospedaliera, si evidenzia che nel dicembre scorso al Monaldi erano...

Leggi anche: Bambino dal cuore bruciato, il Monaldi aveva 3 box high-tech per il trasporto organi ma l'equipe non lo sapeva

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Il piccolo Domenico e quel cuore 'bruciato', le tappe della vicenda e le indagini; La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia; Domenico non ce l'ha fatta: è morto il bambino trapiantato a Napoli; Il ghiaccio secco, il trapianto e l'Ecmo: cosa rischiano i medici indagati per la morte di Domenico, il bimbo dal cuore bruciato.

Domenico, sospesi dall’azienda due mediciA una settimana dalla morte del piccolo Domenico, scatta la sospensione di due medici del Monaldi. l’Azienda dei Colli, diretta dalla manager Anna Iervolino, ha firmato in serata il provvedimento e ha ... napoli.repubblica.it

La morte di Domenico Caliendo, il Monaldi: «Sospensione dal servizio per due dirigenti medici coinvolti»«L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella ... ilmattino.it

Morte piccolo Domenico, al via l'incidente probatorio: 7 medici indagati. I NOMI Fissato a martedì prossimo. Si ipotizza reato di omicidio colposo. Articolo nei commenti - facebook.com facebook

Morte Domenico, parla il papà: "Quando i dottori sparirono capii che era andata male" #napoli x.com