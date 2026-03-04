Trapianto Napoli legale famiglia ai funerali di Domenico | Presentato esposto per dottor Oppido e dottoressa Farina

Nella città di Napoli, la famiglia di Domenico ha partecipato ai funerali e ha presentato un esposto contro il dottor Oppido e la dottoressa Farina. La denuncia riguarda la mancata comunicazione dell’esito negativo del trapianto ai familiari del defunto. La vicenda riguarda questioni legali legate alle procedure cliniche e alla comunicazione tra medici e familiari.

Home > Video > (LaPresse) “Abbiamo inoltrato un esposto per il dottor Oppido e la dottoressa Farina per la mancata comunicazione dell’esito negativo del trapianto ai familiari. Ci aspettiamo che i Consigli dell’Ordine prendano posizione su questa circostanza che va sanzionata disciplinarmente”. Lo ha dichiarato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, a margine della cerimonia funebre in svolgimento a Nola. Il bambino è morto lo scorso lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trapianto Napoli, legale famiglia ai funerali di Domenico: "Presentato esposto per dottor Oppido e dottoressa Farina" Morte Domenico, esposto all’Ordine per i medici Oppido e Farina: “Grave mancata comunicazione trapianto fallito”All'esterno del Duomo di Nola, dove si svolgeranno i funerali del bambino, l'avvocato della famiglia ha dichiarato di aver presentato un esposto... Trapianto a Napoli, ai funerali del piccolo Domenico l’abbraccio tra la mamma Patrizia e Giletti(LaPresse) È la giornata dell’ultimo saluto per Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli... Altri aggiornamenti su Trapianto Napoli. Temi più discussi: Trapianto cuore fallito, Nas di nuovo al Monaldi per le indagini; Trapianto Napoli, medico legale famiglia: Escluse lesioni macroscopiche cardiache; La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia; Domenico morto dopo il trapianto a Napoli, l'espianto di cuore anticipato di 4 minuti. L'avvocato della famiglia: Particolari scioccanti. Bimbo morto dopo trapianto, oggi i funerali. L’autopsia: all’espianto il cuore era sanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo morto dopo trapianto, oggi i funerali. L’autopsia: all’espianto il cuore era sano ... tg24.sky.it Bimbo morto dopo trapianto cuore a Napoli, il legale: I funerali mercoledì a NolaDopo gli esiti entrerà nel vivo la battaglia legale legata al caso di Domenico Caliendo, il piccolo di 2 anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio a Napoli dopo che gli era stato trapiantato un cuore ... tg24.sky.it Bambino morto dopo il trapianto a Napoli: cuore non lesionato nell'espianto Ieri l'autopsia sul corpo del piccolo. Oggi i funerali di Domenico Caliendo facebook Il dramma del bimbo morto a #Napoli per un trapianto fallito. “Il cuore era una pietra, abbiamo provato a scongelarlo con acqua fredda, tiepida e calda”, sono i racconti choc degli infermieri presenti durante l’intervento, che parlano di liti e tensioni in sala operat x.com