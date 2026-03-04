Un sacerdote di Napoli afferma che chi ha commesso errori nel caso di un recente trapianto deve assumersi le proprie responsabilità. Durante una cerimonia religiosa, ha commentato con fermezza la presenza di una bara bianca davanti all’altare, definendola una scena terribile. La dichiarazione riflette una presa di posizione netta riguardo alle conseguenze delle azioni compiute nel contesto sanitario.

(LaPresse) “Innanzi tutto chi ha sbagliato deve pagare. Vedere questa bara bianca davanti all’altare è una cosa terribile. Non è la prima volta che la malasanità fa volere qualcuno in cielo, che questo piccolo possa essere l’ultimo”. Sono le parole di don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde a Caivano, giunto a Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo. Il sacerdote ha stretto in un abbraccio la mamma del bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con in organo danneggiato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trapianto Napoli, don Patriciello: "Chi ha sbagliato deve pagare"

Leggi anche: Bimbo muore dopo il trapianto a Napoli, la mamma di Domenico: “Chi ha sbagliato deve pagare”

“Ho saputo la verità dai giornali. Chi ha sbagliato deve pagare”: le lacrime della mamma di Domenico a “Verissimo”Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di Nola morto a due anni e mezzo dopo il trapianto di un cuore danneggiato, è ospite a...

Altri aggiornamenti su Trapianto Napoli.

Trapianto Napoli, don Patriciello: Chi ha sbagliato deve pagare(LaPresse) Innanzi tutto chi ha sbagliato deve pagare. Vedere questa bara bianca davanti all'altare è una cosa terribile. Non è la prima volta ... stream24.ilsole24ore.com

Bimbo morto dopo trapianto cuore a Napoli, il legale: I funerali mercoledì a NolaDopo gli esiti entrerà nel vivo la battaglia legale legata al caso di Domenico Caliendo, il piccolo di 2 anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio a Napoli dopo che gli era stato trapiantato un cuore ... tg24.sky.it