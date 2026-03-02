Ho saputo la verità dai giornali Chi ha sbagliato deve pagare | le lacrime della mamma di Domenico a Verissimo

La madre di Domenico ha commentato pubblicamente le sue emozioni, affermando di aver appreso la verità dai giornali e che chi ha sbagliato deve assumersi le proprie responsabilità. Ha ricordato il momento in cui le è stato comunicato che il nuovo cuore per suo figlio era disponibile, confessando di aver avuto una sensazione negativa, ma di aver comunque deciso di portarlo in ospedale credendo fosse la sua salvezza.

Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di Nola morto a due anni e mezzo dopo il trapianto di un cuore danneggiato, è ospite a “Verissimo” “Quando mi hanno detto che il nuovo cuore per lui era pronto, non volevo portarlo. Avevo una brutta sensazione, ma mi sono detta che questa era la sua salvezza. Ora che mio figlio non c’è più, è il momento della giustizia”. A dirlo, con gli occhi colmi di lacrime, è Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di Nola morto a due anni e mezzo dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Ospite a “Verissimo”, nella puntata andata in onda domenica 1 marzo, la donna... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

«Chi ha sbagliato dovrà chiedere perdono a Domenico». Il dolore di mamma Patrizia, che chiede verità sul cuore bruciatoPatrizia Mercolino, madre di Domenico, il bimbo a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato all’Ospedale Monaldi di Napoli e morto ieri dopo esser...

