La rapper BigMama si trova bloccata a Dubai dopo che i voli verso l’Italia sono stati sospesi a causa della chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi Uniti. La sospensione è avvenuta in seguito all’escalation militare che sta coinvolgendo il Medio Oriente. La cantante non è ancora riuscita a pianificare il suo rientro nel paese di origine.

La rapper BigMama è rimasta bloccata a Dubai a causa dell’improvvisa chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi Uniti, conseguenza dell’escalation militare che sta interessando il Medio Oriente. Il suo rientro in Italia è stato sospeso dopo la cancellazione dei voli internazionali diretti verso l’Europa. La notizia è stata diffusa attraverso i social dal collettivo Siamo Pluggers, che ha spiegato come l’artista si trovi al momento in un hotel della città, senza collegamenti disponibili per tornare nel nostro Paese. La situazione resta in evoluzione e l’incertezza riguarda centinaia di passeggeri rimasti a terra nelle ultime ore. Leggi anche: Guerra in Iran: perché la minaccia terroristica può arrivare nelle nostre città La chiusura dello spazio aereo e l’effetto sui voli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - BigMama bloccata a Dubai per la guerra in Iran: voli sospesi e rientro in Italia rinviato

BigMama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran: “Continuiamo a sentire missili sulla testa. Sono terrorizzata”L'appello - attraverso i propri canali social - di BigMama rimasta a bloccata a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'attacco di...

Iran, Guido Crosetto bloccato a Dubai: sospesi i voliIl ministro della difesa Guido Crosetto si trova a Dubai con la propria famiglia in attesa che riaprano i voli, momentaneamente sospesi per l'attacco...

Una raccolta di contenuti su BigMama bloccata.

L'appello accorato di Big Mama bloccata a Dubai: «Sentiamo i missili sopra di noi, sono terrorizzata. Fateci tornare a casa»Appello disperato di Big Mama sui social. La cantante, di ritorno da una vacanza alle Maldive, racconta quanto le è successo. ?«Sono partita dall'aeroporto di Malè, il mio volo è stato dirottato nel d ... video.corriere.it

BigMama bloccata a Dubai: 'Sentiamo i missili sulla testa, un incubo'Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltar ... ansa.it