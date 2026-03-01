Dubai bloccata | 260mila passeggeri al giorno 2.600 voli cancellati

A Dubai, circa 260.000 passeggeri transitano ogni giorno e sono stati cancellati 2.600 voli. Il traffico aereo globale si trova in difficoltà a causa degli attacchi di Israele e degli Stati Uniti contro l’Iran, e delle ritorsioni di Teheran. Molti voli sono stati cancellati o hanno subito ritardi, creando notevoli disagi per i viaggiatori.

Il traffico aereo globale è in tilt a causa degli attacchi di Israele e degli Stati Uniti contro l’Iran e delle ritorsioni di Teheran, con migliaia di voli cancellati o in ritardo. Tra le persone bloccate a Dubai, centro nevralgico del trasporto aereo internazionale, ci sono diversi italiani, tra cui l’ex commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini, la cantante Big Mama e l’ex difensore Danilo D’Ambrosio. Il Cuneo Volley maschile, con staff e dirigenza, è rimasto intrappolato nella zona per un torneo internazionale negli Emirati Arabi Uniti. L’aria sopra il Medio Oriente è vuota: spazi aerei chiusi in Iran, Iraq, Kuwait, Israele, Bahrain, Emirati Arabi e Qatar. 🔗 Leggi su Ameve.eu

