Trapianto a Napoli a Nola i funerali del piccolo Domenico | la piccola bara accolta dagli applausi

A Nola si sono svolti i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di cui si è discusso nelle ultime ore. Il feretro, una piccola bara bianca, è stato portato nel Duomo della città, dove è stato accolto da applausi. La cerimonia ha visto la presenza di persone che hanno espresso il loro cordoglio. La salma è stata accolta in un clima di commozione.

(LaPresse) Il feretro di Domenico Caliendo è arrivato al Duomo di Nola, la piccola bara bianca, accolta dagli applausi dei presenti, è stata portata in spalla anche dal padre del bambino, morto lo scorso lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. La madre, invece, si è stretta in un abbraccio al sindaco di Nola Andrea Ruggiero.