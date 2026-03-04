Trapianto a Napoli a Nola la camera ardente del bimbo morto | il feretro accolto da applausi Alle 15 i funerali

A Nola, una camera ardente ha accolto il feretro di un bambino di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era stato sottoposto a un trapianto di cuore con organo danneggiato. La cerimonia è stata seguita da applausi e alle 15 sono previsti i funerali.

È arrivato poco dopo le 11 al duomo di Nola il feretro del piccolo, accolto con un sentito applauso dalle persone già presenti in piazza all'esterno della cattedrale, in attesa dell'apertura della camera ardente e, alle 15, dei funerali.