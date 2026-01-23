I funerali di Valentino Garavani in diretta | il feretro lascia la camera ardente tra gli applausi lungo abbraccio tra Anne Hathaway e i familiari dello stilista

I funerali di Valentino Garavani si sono svolti oggi, con la cerimonia in diretta e il feretro che ha lasciato la camera ardente tra gli applausi. Tra i momenti più significativi, un lungo abbraccio tra l’attrice Anne Hathaway e i familiari dello stilista. L’evento ha raccolto numerosi ospiti e rappresentanti del mondo della moda, rendendo omaggio a una figura di grande rilievo nel panorama internazionale.

“Non avevo molta speranza che lui mi potesse vestire per l’Isola dei famosi e invece lo ha fatto per tutte le puntate, una serie di vestiti rossi magnifici che io ho ancora e che tengo nel cuore, pezzi unici. Mi diceva non sei diciamo la mia ambasciatrice più coronata, ma la più tatuata sì. Era molto divertente, ironico. Giancarlo è stato con me straordinario, due persone che ho avuto il privilegio di poter conoscere bene e ai quali sono eternamente”. Lo ha detto Simona Ventura arrivando ai funerali di Valentino a Roma. “Io ho una serie di vestiti rossi meravigliosi che avrò sempre, sono pezzi unici, peraltro quello dell’Isola dei Famosi, l’ultima serata che lui ha vestito lì come Valentino, me l’ha preparato Pierpaolo Piccioli, perché lui e Maria Grazia Chiuri erano gli assistenti di Valentino e ho detto tutto”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Funerali Valentino, vip da tutto il mondo per l’addio. L’abbraccio tra Anne Hathaway e i familiari dello stilistaIl mondo della moda si prepara a rendere omaggio a Valentino Garavani, scomparso a 93 anni.

Aperta la camera ardente di Valentino Garavani a Roma: il feretro dello stilista arrivato in piazza MignanelliÈ stata aperta a Roma la camera ardente di Valentino Garavani, con il feretro arrivato in piazza Mignanelli.

