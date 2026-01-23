Il feretro di Valentino Garavani è stato accompagnato dall'applauso dei presenti mentre usciva dalla camera ardente presso la fondazione PM 23 in piazza Mignanelli, a Roma. La cerimonia ha rappresentato un momento di commiato rispettoso e sobrio, riflettendo l'importanza della figura nel mondo della moda italiana.

Il feretro di Valentino Garavani esce dalla camera ardente allestita presso la fondazione PM 23 in piazza Mignanelli a Roma. Il corteo funebre attraverserà le vie del centro per dirigersi verso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove si svolgono i funerali dello stilista morto lunedì scorso all’età di 93 anni. Funerali Valentino, Simona Ventura: “Era un genio e persona speciale. E’ finita un’epoca” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Valentino, il feretro lascia la camera ardente tra gli applausi

I funerali di Valentino Garavani in diretta: il feretro lascia la camera ardente tra gli applausi, lungo abbraccio tra Anne Hathaway e i familiari dello stilistaI funerali di Valentino Garavani si sono svolti oggi, con la cerimonia in diretta e il feretro che ha lasciato la camera ardente tra gli applausi.

Leggi anche: Ornella Vanoni, feretro arriva tra gli applausi al Piccolo Teatro: apre camera ardente a Milano

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Valentino: alla fondazione l'arrivo del feretro per la camera ardente; Valentino, la camera ardente mercoledì | Il feretro accolto dal compagno e dai figliocci. Gualtieri: Ha incarnato Roma; L'addio a Valentino, oggi i funerali dell'ultimo imperatore della moda - Chiusa camera ardente, 10mila persone in due giorni; Valentino, l’addio: la camera ardente tra fiori bianchi, messaggi di cordoglio e musica classica.

I funerali di Valentino Garavani in diretta:La cerimonia funebre dello stilista italiano si è svolta tra commozione e applausi. Anne Hathaway ha abbracciato i familiari del maestro della moda. ilfattoquotidiano.it

Funerali Valentino, l'arrivo del feretro a Santa Maria degli AngeliROMA (ITALPRESS) - Quando tutti avevano già preso posto all’interno della Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, è arrivato il feretro di Valentino Garavani, a ... ilmattino.it

Diecimila persone sono entrate nella camera ardente in piazza Mignanelli a Roma per salutare Valentino. Oggi il feretro del re della moda, morto a 93 anni, arriva nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica per la celebraz facebook

Diecimila persone sono entrate nella camera ardente in piazza Mignanelli a Roma per salutare Valentino. Oggi il feretro del re della moda, morto a 93 anni, arriva nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica per la celebraz x.com