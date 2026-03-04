Transenne in piazza Kennedy | E’ un rischio per i pedoni

Le transenne sono state installate in piazza Kennedy a causa di rischi per i pedoni. A quasi un mese dai primi cedimenti di intonaco sull’edificio che ospita il circolo sottufficiali della Marina, nessun intervento è stato ancora effettuato. La situazione rimane invariata e le transenne continuano a delimitare l’area interessata. La sicurezza dei passanti resta una questione aperta da settimane.

Siamo vicini al primo mese dai piccoli cedimenti di intonaco dall’edificio che ospita il circolo sottufficiali della Marina in piazza Kennedy, ma da quel giorno nulla è cambiato. Prima il sopralluogo dei vigili del fuoco per la rimozione di tutte le parti pericolanti e la messa in sicurezza, poi il transennamento del marciapiede e di parte della strada da parte del personale del magazzino comunale; ora manca solo l’intervento di ripristino da parte della Marina che però tarda ad arrivare: "Ogni mattina i pedoni che scendono dai bus in arrivo dalla stazione verso piazza Cavour rischiano di essere investiti – spiega Barbara Duranti, titolare... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

