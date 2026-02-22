Lungomare interdetto ai pedoni per i crolli ma c' è chi ignora le transenne esponendosi a rischi

Il lungomare è stato chiuso ai pedoni dopo alcuni crolli, ma molte persone continuano a oltrepassare le transenne. Alcuni spostano le barriere e si avvicinano al bordo, ignorando i segnali di pericolo. La presenza di queste persone aumenta il rischio di incidenti. Le autorità hanno rafforzato i controlli, ma il comportamento di alcuni mette in crisi le misure di sicurezza. La situazione rimane sotto osservazione.

C'è chi sposta le transenne e chi le ignora, avvicinandosi pericolosamente al mare e mettendo a rischio la sua incolumità. Accade sul lungomare di Torrione di Salerno, dove, come è noto, a causa dell'erosione della costa e dei recenti crolli, diversi tratti sono stati interdetti ai pedoni. Tuttavia non manca chi, in barba alla prudenza e al buon senso, si affaccia nei punti vietati, camminando sul marciapiede pericoloso. L'auspicio è che tali comportamenti vengano sanzionati, scongiurando eventuali incidenti e drammi. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Lungomare Tafuri, cittadini oltre le transenne nell’area crollataAlcuni cittadini ignorano i divieti e passano oltre le transenne sul Lungomare Tafuri.

Torrione, transenne manomesse sul lungomare: appello a rispettare l’area a rischioLe transenne lungo il lungomare di Torrione sono state manomesse.

