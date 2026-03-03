Tram deragliato a Milano mistero sul blackout della telecamera | indagine per disastro colposo

Un tram si è deragliato a Milano finendo contro un palazzo all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. L’incidente ha suscitato l’interesse delle autorità, che stanno indagando sul motivo del deragliamento. Sul luogo si sono recati i tecnici incaricati di accertare le cause, mentre la telecamera situata nelle vicinanze risulta essere misteriosamente spenta nel momento dell’incidente.

Prosegue l’inchiesta sul deragliamento del tram 9 a Milano, finito contro un palazzo all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. Un qualcosa di inspiegabile, forse legato a un improvviso calo di tensione, che sarà chiarito attraverso l’analisi della scatola nera con un accertamento tecnico irripetibile. La Procura ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni. Al momento l’unico indagato è il conducente, Pietro M., 60 anni, con l’ipotesi di “concorso anomalo”, formula che lascia aperta la possibilità di estendere le responsabilità ad altri soggetti. Non si esclude infatti il coinvolgimento di rappresentanti di ATM o della società costruttrice Stadler Rail Valencia, produttrice dei tram Tramlink. 🔗 Leggi su 361magazine.com

