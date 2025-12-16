tutto quello che sappiamo e non sappiamo sul delitto reiner che ha sconvolto hollywood

Un tragico evento ha scosso Hollywood: un duplice omicidio avvenuto in una stanza d'albergo a Santa Monica, con un uomo trovato in stato di shock e una scena di sangue. Le circostanze e i dettagli dell'omicidio sono ancora oggetto di indagini, lasciando molte domande senza risposta e alimentando il mistero attorno a questo terribile crimine.

Una stanza d’albergo a Santa Monica, una scia di sangue e un uomo descritto come “ sotto choc”. È da qui che, nelle ultime ore, riparte il racconto del duplice omicidio che ha sconvolto Hollywood. Secondo quanto riferito dal sito americano TMZ, Nick Reiner, 32 anni, arrestato per l’uccisione del padre, il celebre regista Rob Reiner, e della moglie Michele Singer, si sarebbe registrato all’alba di domenica al The Pierside Santa Monica, lasciando dietro di sé tracce che ora sono al centro delle indagini. Nick Reiner avrebbe effettuato il check-in intorno alle 4 del mattino, utilizzando la propria carta di credito. Ilgiornale.it

