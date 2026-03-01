Un tram si è deragliato a Milano e le autorità stanno verificando il funzionamento del sistema frenante, che non si è attivato. La polizia ha aperto un'indagine per accertare eventuali responsabilità e ha ipotizzato un reato di omicidio colposo. Gli investigatori stanno esaminando i dati tecnici e le registrazioni per capire cosa sia successo prima dell’incidente.

La Procura di Milano aprirà un accertamento sul sistema frenante del tram deragliato. L’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente, costato la vita a due persone, è ancora nella fase iniziale. Il conducente ha dichiarato di aver accusato un malore mentre era alla guida, ma la Procura vuole capire perché il sistema frenante “a uomo morto” del Tramlink non è entrato in funzione. Tram deragliato, gli aspetti da chiarire Perché il sistema frenante non ha funzionato Come funziona il sistema franante “a uomo morto” Tram deragliato, gli aspetti da chiarire L’indagine condotta dalla pm Elisa Calanducci verrà aperta per omicidio colposo dopo aver ricevuto gli atti della polizia locale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tram deragliato a Milano, accertamenti sul sistema frenante che non ha funzionato: ipotesi omicidio colposo

Leggi anche: Tram deragliato a Milano, la Procura indaga sul sistema frenante “a uomo morto”

Tutto quello che riguarda Tram deragliato.

Temi più discussi: Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: due morti e 54 feriti; Tram deraglia a Milano, il malore del conducente e il sistema di frenata: questi i nodi dell'indagine; Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Milano, tram deraglia: 2 vittime. L'autista: 'Mi sono sentito male'.

Tram deragliato a Milano, si indaga sul sistema di sicurezza: gli ultimi sviluppi delle indaginiSul caso del tram deragliato a Milano che ha causato la morte di 2 uomini e ha ferito 54 persone, la procura indaga per omicidio colposo e lesioni ... fanpage.it

Tram deragliato a Milano, la procura indaga sul sistema frenante: acquisite le immagini delle telecamereI filmati, insieme a quelli presenti lungo viale Vittorio Veneto, saranno analizzati dagli investigatori per verificare la versione fornita dall’autista. Il conducente, ascoltato immediatamente dopo l ... adnkronos.com

Sul caso del tram deragliato a Milano che ha causato la morte di 2 uomini e ha ferito 54 persone, la procura indaga per omicidio colposo e lesioni. Al centro delle indagini, i sistemi di sicurezza. - facebook.com facebook

Tram deragliato a Milano, cosa non torna: il malore del conducente, il sistema di frenata e il video dell'incidente x.com