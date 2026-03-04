Si ribalta con l’escavatore a Brescia | morto un uomo di 58 anni

Un uomo di 58 anni è morto oggi a Brescia in un incidente sul lavoro. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 in un cantiere situato nella zona Bornata, vicino a via Ardigò. Secondo le prime ricostruzioni, l’escavatore si è ribaltato durante le operazioni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Brescia, 4 marzo 2026 – Si ribalta l’escavatore e muore sul colpo. L’infortunio mortale si è verificato, attorno alle 13 di oggi, in un cantiere in zona Bornata, alle pendici della Maddalena, all'altezza di via Ardigò. Lavora nel suo campo ma viene travolto dal suo trattore: Giuseppe Viscardi muore a Bonate Sotto La dinamica Secondo le prime informazioni, l'escavatore che stava guidando si sarebbe ribaltato e sarebbe precipitato a terra, esanime, probabilmente schiacciato dal mezzo. Un collega di 52 anni, sul cantiere in quel momento, ha assistito alla tragedia: le sue condizioni sono state valutate sul posto ma non è stato ritenuto necessario il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Si ribalta con il trattore in Valtellina e rimane schiacciato: morto sul posto un uomo di 70 anniL'incidente si è verificato oggi a Nigola, frazione di Teglio, comune della Valtellina in provincia di Sondrio.

Escavatore si ribalta in cantiere: operaio muore sul colpoUn operaio di 58 anni ha tragicamente perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un escavatore che stava manovrando.

Si ribalta con escavatore su monte Maddalena a Brescia e resta schiacciato: muore operaio di 58 anniIl mezzo avrebbe perso aderenza con il suolo in una zona particolarmente impervia, rendendo difficili i soccorsi e il recupero del corpo. Coinvolto ... milano.repubblica.it

Brescia, escavatore si ribalta in cantiere: muore un operaio di 58 anniTragedia sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi in via Roberto Ardigò, a Brescia, dove un uomo di 58 anni ha perso la vita all’interno di un cantiere. bsnews.it

