Tragedia nei boschi del Canto | uomo muore in bici colpito da un capriolo

Un uomo è morto domenica mattina nei boschi del Canto Alto, lungo il sentiero Papa Giovanni, a causa di un incidente mentre era in bicicletta. Durante l'escursione, è stato colpito da un capriolo, evento che ha portato al tragico esito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c’ stato niente da fare.

Pontida. Tragedia nella mattinata di domenica 1° marzo nei boschi del Canto Alto, dove un uomo è morto mentre percorreva in bicicletta il sentiero Papa Giovanni. Secondo una primissima ricostruzione, a causare il decesso sarebbe stato un capriolo con cui il ciclista si sarebbe scontrato, cadendo rovinosamente a terra. L'animale si è dato alla fuga nei boschi: inutili i soccorsi immediati. Sul posto carabinieri, ambulanze, automedica e vigili del fuoco.