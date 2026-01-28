Dramma al Due Palazzi detenuto 74enne si toglie la vita Ristretti Orizzonti | Tragedia annunciata

Un detenuto di 74 anni si è tolto la vita nel carcere di Due Palazzi. L’uomo, che avrebbe dovuto essere trasferito oggi, ha deciso di farla finita nella sua cella. La notizia ha sconvolto le guardie e i compagni di detenzione. Ristretti Orizzonti commenta la vicenda come una tragedia annunciata.

Avrebbe dovuto essere trasferito in un'altra struttura penitenziaria proprio questa mattina, mercoledì 28 gennaio. Classe 1952, aveva 74 anni. In carcere da quasi quarant'anni, frequentava il laboratorio artigianale di cucito dei volontari e viene descritto come un uomo molto riservato. Si è tolto la vita la scorsa notte. Per quelli di Ristretti Orizzonti si tratta di un «una tragedia annunciata». La denuncia delle associazioni che operano al Due Palazzi: «Sono persone che da anni seguono percorsi di rieducazione che si interromperanno, hanno azzerato tutto. Noi come coordinamento carcere Due Palazzi, con tutte le cooperative e le associazioni vogliamo difendere il modello che per tanti anni abbiamo proposto.

