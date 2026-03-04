Tragedia a Porcia | trovato morto il patron di TelePordenone Mario Ruoso ferita alla testa e mistero

A Porcia, è stato trovato morto Mario Ruoso, il patron di TelePordenone, con una ferita alla testa. La scoperta è avvenuta da parte di un parente che ha segnalato la situazione. Mario Ruoso, 87 anni, era un noto imprenditore della zona. La notizia ha suscitato scalpore in città e nella regione, lasciando aperto il mistero sulla causa della sua morte.

La città di Pordenone e l’intero Friuli Venezia Giulia sono stati scossi oggi dalla tragica notizia della morte di Mario Ruoso, storico imprenditore pordenonese di 87 anni. Il corpo dell’anziano è stato trovato nella propria abitazione di Porcia da un parente, accanto alla porta d’ingresso, con una profonda ferita alla testa. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti personale sanitario, agenti della Polizia di Stato e tecnici della Scientifica, assieme al medico legale Antonello Cirnelli, chiamato dalla Procura per chiarire le cause del decesso. Ruoso non era soltanto un volto noto della città, ma una vera e propria istituzione imprenditoriale del territorio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia a Porcia: trovato morto il patron di TelePordenone Mario Ruoso, ferita alla testa e mistero Il patron di Telepordenone Mario Ruoso trovato morto in casa: ha una ferita alla testaTrovato morto a Porcia (Pordenone) Mario Ruoso, 87 anni, fondatore di Telepordenone. Imprenditore trovato morto in casa a Porcia: indagini sulla morte di Mario RuosoUn noto imprenditore del Friuli Venezia Giulia, Mario Ruoso, 87 anni, è stato trovato morto nel pomeriggio nella sua abitazione di Porcia, in... Altri aggiornamenti su TelePordenone Mario Ruoso. Il patron di Telepordenone Mario Ruoso trovato morto in casa: ha una ferita alla testaÈ stato trovato senza vita nella sua casa di Porcia il patron di Telepordenone, Mario Ruoso. L'uomo, 87 anni, era un imprenditore noto a Pordenone dove aveva fondato l'emittente televisiva ... fanpage.it Trovato morto in casa a Porcia l'imprenditore Mario RuosoAveva una profonda ferita alla testa. Indagini in corso per chiarire le cause della morte. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio ... rainews.it