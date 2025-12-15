Tragedia a Beinasco | uomo di 91 anni cade dal quinto piano morto

Una tragedia si è consumata a Beinasco il 14 dicembre 2025, quando un uomo di 91 anni è caduto dal quinto piano di un edificio in via Gaetano Donizetti. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di cena, lasciando la comunità sconvolta. Le circostanze della caduta sono ancora oggetto di indagine.

© Torinotoday.it - Tragedia a Beinasco: uomo di 91 anni cade dal quinto piano, morto Tragedia a Beinasco ieri, 14 dicembre 2025. Intorno all'ora di cena, un uomo di 91 anni è caduto dal quinto piano di un palazzo in via Gaetano Donizetti. Per l'anziano non c'è stato niente da fare. I soccorritori della Croce Bianca di Orbassano hanno provato a rianimarlo, ma il suo cuore aveva.